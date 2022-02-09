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Женщину спасли из горящей квартиры в Минске

09.02.2022 07:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире спасена женщина, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

8 февраля в 16.48 на номер 112 от очевидцев поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома по пр.Партизанскому, 22. "На место происшествия выехали подразделения МЧС. Там в ходе разведки спасатели установили, что в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло возгорание. В квартире на кровати в горящей комнате была обнаружена и спасена хозяйка, которая после осмотра медиками отказалась от госпитализации", - рассказали в МЧС.

В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира.

Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причина произошедшего устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
 
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