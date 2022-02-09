Пожилая женщина погибла при пожаре дома в Пинском районе

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Заборовцы поступило 8 февраля в 21.54. В результате огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. При пожаре погибла женщина 1942 года рождения.

Причина произошедшего устанавливается.-0-