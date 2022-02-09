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Пожилая женщина погибла при пожаре дома в Пинском районе
Источник материала: БелТА
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Заборовцы поступило 8 февраля в 21.54. В результате огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. При пожаре погибла женщина 1942 года рождения.
Причина произошедшего устанавливается.-0-
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Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Заборовцы поступило 8 февраля в 21.54. В результате огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены....
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