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Пожилая женщина погибла при пожаре дома в Пинском районе

09.02.2022 08:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре погибла пожилая женщина. Об этом сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Заборовцы поступило 8 февраля в 21.54. В результате огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. При пожаре погибла женщина 1942 года рождения.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в д.Заборовцы поступило 8 февраля в 21.54. В результате огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены....
 
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