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Пожилой мужчина погиб при пожаре хозпостройки в Любанском районе
Источник материала: БелТА
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 2.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Таль по ул.Нежаровской. На пожаре обнаружен погибший отец хозяина 1940 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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"В 2.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Таль по ул.Нежаровской. На пожаре...
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