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Пожилой мужчина погиб при пожаре хозпостройки в Любанском районе

09.02.2022 09:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 2.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Таль по ул.Нежаровской. На пожаре обнаружен погибший отец хозяина 1940 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В 2.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Таль по ул.Нежаровской. На пожаре...
 
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