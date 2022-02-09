Пожилой мужчина погиб при пожаре хозпостройки в Любанском районе

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе при пожаре погиб пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 2.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в агрогородке Таль по ул.Нежаровской. На пожаре обнаружен погибший отец хозяина 1940 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-