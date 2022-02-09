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Жители Литвы обзаводятся миллионными долгами за отопление

09.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Литвы обзаводятся миллионными долгами за отопление

Пока южные соседи Беларуси вооружаются, северные латают прорехи в бюджете. Если политика Вильнюса в отношении белорусского транзита принесла убытки крупным компаниям, то недальновидность в сфере энергетики бьет по самым бедным. 

У жителей Литвы миллионные долги за отопление. Уже к началу года жители Вильнюса, Каунаса и Клайпеды в общей сложности задолжали 13,5 миллионов евро. Проблема также состоит в том, что платить вовремя не могут наименее обеспеченные граждане, а значит, долги растут, как снежный ком. Люди сталкиваются с выбором: отопление или еда – и, разумеется, выбирают продукты. Напомним, в соседней Эстонии банки уже предлагают кредиты на погашение коммунальных долгов.

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Пока южные соседи Беларуси вооружаются, северные латают прорехи в бюджете. Если политика Вильнюса в отношении белорусского транзита принесла убытки крупным...
 
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