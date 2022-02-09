Украина запланировала военные маневры на время проведения учения «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

Киев, запуганный прогнозами Запада о военных угрозах, также готовится провести учения у белорусских границ. Причем по ту сторону рубежей от наших и российских военных.

Украинские военные будут обкатывать возможности новых систем вооружения, которые поставили им зарубежные партнеры. Речь об ударных дронах, противотанковых системах, переносных противотанковых управляемых ракетах. По сути, протестируют западное оружие, с которым местные войска никогда не имели дела раньше. Всего в Украину уже поступило более тысячи тонн вооружений.

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