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Проходят последние приготовления к учению «Союзная решимость-2022»
Источник материала: ОНТ
Идут последние приготовления к основной фазе совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость 2022». Она стартует завтра. Проверка боеготовности – на завершающей стадии.
В канун начала маневров десантники провели ночные стрельбы. На Брестском полигоне отработано блокирование бандформирований и борьба с диверсантами и неприятельской разведкой. Обстановка максимально приближена к сложным условиям реального ночного боя. К тому же в зимнее время.
«Голубые береты» ведут стрельбу из всего имеющегося вооружения: минометов, гранатометов, стрелкового оружия и боевого оснащения бронетранспортеров.
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Идут последние приготовления к основной фазе совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость 2022». Она стартует завтра. Проверка боеготовности – на...
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