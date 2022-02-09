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Проходят последние приготовления к учению «Союзная решимость-2022»

09.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проходят последние приготовления к учению «Союзная решимость-2022»

Идут последние приготовления к основной фазе совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость 2022». Она стартует завтра. Проверка боеготовности – на завершающей стадии. 

В канун начала маневров десантники провели ночные стрельбы. На Брестском полигоне отработано блокирование бандформирований и борьба с диверсантами и неприятельской разведкой. Обстановка максимально приближена к сложным условиям реального ночного боя. К тому же в зимнее время.

«Голубые береты» ведут стрельбу из всего имеющегося вооружения: минометов, гранатометов, стрелкового оружия и боевого оснащения бронетранспортеров. 

 

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Идут последние приготовления к основной фазе совместного белорусско-российского учения «Союзная решимость 2022». Она стартует завтра. Проверка боеготовности – на...
 
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