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Иммунолог рассказал, на каком значении нужно сбивать температуру при омикроне
Источник материала: ОНТ
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с
Температура - индивидуальный параметр, и зависит от того, чем заболел человек, а также его возраста и наличия хронических заболеваний. Крючков рассказал, на каком значении температуру советуют сбивать.
Фото: Pixabay.com
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что при заражении омикроном характерна относительно невысокая...
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