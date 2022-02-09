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Иммунолог рассказал, на каком значении нужно сбивать температуру при омикроне

09.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иммунолог рассказал, на каком значении нужно сбивать температуру при омикроне

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что при заражении омикроном характерна относительно невысокая температура тела, до 38–38,5 градуса. К врачу следует обращаться, если она несколько дней не сбивается.

Температура - индивидуальный параметр, и зависит от того, чем заболел человек, а также его возраста и наличия хронических заболеваний. Крючков рассказал, на каком значении температуру советуют сбивать.

Фото: Pixabay.com

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что при заражении омикроном характерна относительно невысокая...
 
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