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Члены Совета Республики отреагировали на критику со стороны депутатов Европарламента
Источник материала: ОНТ
Неконструктивная критика и откровенные фейки, которые звучат с Запада в преддверии Конституционного Референдума, требуют четких ответов. Члены Совета Республики отреагировали на очередные выпады со стороны депутатов Европарламента.
Сенаторы сделали заявление, в котором осудили искажение евродепутатами ситуации в Беларуси накануне референдума. Получая сведения из политизированных источников, они вводят в заблуждение общественность относительно конституционной реформы в нашей стране.
Сенаторы призвали Депутатов Европарламента прекратить беспочвенные размышления и серьезно задуматься о выработке конструктивной политики в отношении суверенного государства – Республики Беларусь.
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Неконструктивная критика и откровенные фейки, которые звучат с Запада в преддверии Конституционного Референдума, требуют четких ответов. Члены Совета Республики...
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