Члены Совета Республики отреагировали на критику со стороны депутатов Европарламента

Источник материала: ОНТ

Неконструктивная критика и откровенные фейки, которые звучат с Запада в преддверии Конституционного Референдума, требуют четких ответов. Члены Совета Республики отреагировали на очередные выпады со стороны депутатов Европарламента.

Сенаторы сделали заявление, в котором осудили искажение евродепутатами ситуации в Беларуси накануне референдума. Получая сведения из политизированных источников, они вводят в заблуждение общественность относительно конституционной реформы в нашей стране.

«Убеждены, – говорится в послании, – что Беларусь, напротив, демонстрирует странам Евросоюза пример планомерной, проводимой строго по закону, работы по обновлению Конституции. В Беларуси, как нигде в других странах, развито народовластие, и изменения в Основной Закон принимаются не кулуарно, а на всенародном референдуме».

Сенаторы призвали Депутатов Европарламента прекратить беспочвенные размышления и серьезно задуматься о выработке конструктивной политики в отношении суверенного государства – Республики Беларусь.

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