Биатлонисту Антону Смольскому вручат серебро Олимпиады в Пекине

Источник материала: ОНТ

В Китае проходят главные зимние старты четырехлетия – Олимпиада в Пекине. И сегодня над пьедесталом поднимут белорусский флаг, а во время награждения прозвучит наш гимн! Биатлонист Антон Смольский накануне порадовал первой медалью.

Наш спортсмен провел великолепную гонку и опередил многих звездных соперников. Антон показал высокую скорость и был точен на всех четырех огневых рубежах. На финише белорус уступил только французу Кантену Фийону Майе. Таким образом, уже на 8-й зимней Олимпиаде подряд сборная Беларуси не остается без медалей.

Президент направил Антону Смольскому поздравления. Александр Лукашенко отметил, что спортсмен в этом сезоне ворвался в элиту мирового биатлона и взошел на Олимпийский пьедестал. А медаль, добытая в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими атлетами планеты – большой успех и личный, и команды, и всей страны. Пожелал глава государства Антону Смольскому и новых побед!

Больше всех на дистанции за Антона переживала его подруга, олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова. И в этот раз повод для гордости – самый веский и серьезный.

Для наших девушек-биатлонисток такой успех – не редкость. А вот у мужчин наград не было с 2010-го года. Тогда в канадском Ванкувере отличился Сергей Новиков, который тоже стал серебряным призером.

Успех Смольского неотделим от заслуг его первого тренера. Анатолий Сенюк отмечает факторы, которые характеризуют серебряного медалиста Олимпиады. Это целеустремленность, ум и человечность.

Итак, Антон Смольский уже обеспечил себе участие в престижном Олимпийском масс-старте. Впереди у наших стреляющих лыжников еще 8 гонок, а значит, ждем новых наград. Но главное – олимпийская сборная Беларуси уже в медальном зачете и с еще большей верой в победу.

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