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В Бобруйске при пожаре в заброшенном доме обнаружили мужчину без признаков жизни

09.02.2022 09:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре в заброшенном доме погиб человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Пожар произошел 9 февраля около часа ночи. В службу МЧС от очевидцев поступило сообщение о возгорании нежилого дома по ул.Свердлова. По прибытии к месту вызова дом горел внутри, создалось плотное задымление. Со слов соседей, в доме мог находиться человек. Худшие опасения подтвердились - спасатели на полу в горящей комнате без признаков жизни обнаружили человека, личность которого устанавливается.

Так как в дом имелся свободный доступ посторонних людей, специалисты не исключают, что погибший проник в строение самовольно. В результате пожара повреждено имущество в комнате, частично уничтожено перекрытие. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Пожар произошел 9 февраля около часа ночи. В службу МЧС от очевидцев поступило сообщение о возгорании нежилого дома по ул.Свердлова. По прибытии к месту вызова дом...
 
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