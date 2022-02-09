В Бобруйске при пожаре в заброшенном доме обнаружили мужчину без признаков жизни

Источник материала: БелТА

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре в заброшенном доме погиб человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Пожар произошел 9 февраля около часа ночи. В службу МЧС от очевидцев поступило сообщение о возгорании нежилого дома по ул.Свердлова. По прибытии к месту вызова дом горел внутри, создалось плотное задымление. Со слов соседей, в доме мог находиться человек. Худшие опасения подтвердились - спасатели на полу в горящей комнате без признаков жизни обнаружили человека, личность которого устанавливается.

Так как в дом имелся свободный доступ посторонних людей, специалисты не исключают, что погибший проник в строение самовольно. В результате пожара повреждено имущество в комнате, частично уничтожено перекрытие. Причина пожара устанавливается.-0-