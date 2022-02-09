Расстройство пищевого поведения: что это такое и как с ним бороться?

Источник материала: ОНТ

Одни едят, чтобы жить. Другие с этой же целью голодают. И сейчас мы с вами живем в то время, когда стремление некоторых быть стройными и даже худыми порой перерастают в болезненное состояние. Расстройства пищевого поведения - что это такое и как с этим бороться?

«Я стала переедать, когда мне было восемь лет. Так что, я думаю, последние 10 лет у меня были действительно нездоровые отношения с едой» – Деми Ловато, певица.

«Я не принимала решения стать анорексичкой. Анорексия подкралась ко мне, замаскированная под здоровое питание и профессиональный подход» – Порша де Росси, актриса.

«Многие люди подходили ко мне и говорили, как я великолепно выгляжу, что я буду на обложках всех журналов... Но я не была счастлива. Я хотела стать самой худой девушкой во всем мире» – Лили Аллен.

Расстройство пищевого поведения – серьезная проблема, которая не ограничивается просто вредными привычками в питании. Пациенты, страдающие РПП, не могут контролировать объемы и частоту приема пищи. Их главная цель – стать как можно стройнее любыми способами. Как правило, они не признают свою болезнь. Расстройствам пищевого поведения подвержены люди любого пола и возраста, но чаще всего такая проблема возникает у девушек и женщин в возрасте от 12 до 27 лет.

Елена Шпилевская, врач-психотерапевт: «Девочки обычно имеют чередование типичной нервной анорексии, атипичной нервной анорексии, нервной булимии, и в 10% случаев из 100 заболевших это 10, умирают от голода. То есть заболевание имеет высокую летальность».

Одной из причин может стать генетика, эти заболевания этой группы часто передаются по наследству. Также тяге к похудению часто страдают перфекционисты и импульсивные люди. А в последние годы главной причиной РПП является мода на худобу, которая культивируется в социальных сетях.

Елена Шпилевская, врач-психотерапевт: «Девочка зацикливается на своем внешнем виде, формируется патологическая доминанта, она думает только об этом, даже при нормальной массе тела она думает и видит свое тело недостаточно стройным и красивым, и речь в данный момент идет не о нормальном восприятии тела».

Расстройства пищевого поведения могут вызвать серьезные последствия для здоровья, если вовремя не заняться лечением. Симптомы у заболевания разные, но все они связаны с пищей. Пациенты могут строго ограничивать себя в еде, переедать или искусственно себя очищать – вызывать рвоту или изнурять себя в спортзале, наказывая себя за съеденные блюда. Все это наносит серьезный ущерб здоровью и внешнему виду.

Ольга Панес, заведующая гастроэнтерологическим отделением №1 10-й городской клинической больницы г. Минска: «В общем и целом, нарушения пищевого поведения приводят к нарушениям работы кишечника. Постоянная рвота дискоординирует работу желудка в том числе, и в дальнейшем этому пациенту очень тяжело помочь, чтобы пища адекватно перемещалась по желудочно-кишечному тракту, то есть она будет стоять, желудок будет увеличиваться, приобретать ненужные размеры и опускаться на малый таз, тогда уже будут серьезные осложнения».

Лечение расстройств пищевого поведения – процесс долгий и сложный, в нем задействована целая команда медиков – диетолог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, психиатр и психолог. Главная цель – восстановить нормальное питание, чтобы организм получал все необходимые вещества и витамины. Чтобы потом мучительно не жалеть о вредных диетах, лучше изначально не доводить себя до РПП, а стройнеть правильно.

Снежана Кавриго, заведующая Минским городским центром здоровья: «Не забываем, что должны быть белки, жиры, углеводы, то есть любые системы похудения, которые их исключают, они не подходят, потому что углеводы - это умственная активность, а жиры – это работа нашей с вами гормональной системы, поэтому без основных компонентов рациона ничего не получится».

Если вы подозреваете у кого-то из близких расстройство пищевого поведения, попробуйте поговорить с ним и предложить обратиться к специалисту. Предложите помощь аккуратно: не нужно пугать, угрожать и манипулировать. Лучше дайте понять – вы готовы помочь и поддержать.

Фото: depositphotos.com

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