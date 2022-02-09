|
Расстройство пищевого поведения: что это такое и как с ним бороться?
Источник материала: ОНТ
Одни едят, чтобы жить. Другие с этой же целью голодают. И сейчас мы с вами живем в то время, когда стремление некоторых быть стройными и даже худыми порой перерастают в болезненное состояние. Расстройства пищевого поведения - что это такое и как с этим бороться?
Расстройство пищевого поведения – серьезная проблема, которая не ограничивается просто вредными привычками в питании. Пациенты, страдающие РПП, не могут контролировать объемы и частоту приема пищи. Их главная цель – стать как можно стройнее любыми способами. Как правило, они не признают свою болезнь. Расстройствам пищевого поведения подвержены люди любого пола и возраста, но чаще всего такая проблема возникает у девушек и женщин в возрасте от 12 до 27 лет.
Одной из причин может стать генетика, эти заболевания этой группы часто передаются по наследству. Также тяге к похудению часто страдают перфекционисты и импульсивные люди. А в последние годы главной причиной РПП является мода на худобу, которая культивируется в социальных сетях.
Расстройства пищевого поведения могут вызвать серьезные последствия для здоровья, если вовремя не заняться лечением. Симптомы у заболевания разные, но все они связаны с пищей. Пациенты могут строго ограничивать себя в еде, переедать или искусственно себя очищать – вызывать рвоту или изнурять себя в спортзале, наказывая себя за съеденные блюда. Все это наносит серьезный ущерб здоровью и внешнему виду.
Лечение расстройств пищевого поведения – процесс долгий и сложный, в нем задействована целая команда медиков – диетолог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, психиатр и психолог. Главная цель – восстановить нормальное питание, чтобы организм получал все необходимые вещества и витамины. Чтобы потом мучительно не жалеть о вредных диетах, лучше изначально не доводить себя до РПП, а стройнеть правильно.
Если вы подозреваете у кого-то из близких расстройство пищевого поведения, попробуйте поговорить с ним и предложить обратиться к специалисту. Предложите помощь аккуратно: не нужно пугать, угрожать и манипулировать. Лучше дайте понять – вы готовы помочь и поддержать.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни едят, чтобы жить. Другие с этой же целью голодают. И сейчас мы с вами живем в то время, когда стремление некоторых быть стройными и даже худыми порой перерастают...
|
Архив (Разное)