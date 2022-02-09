|
Какое питание и процедуры нужны, чтобы кожа на лице была здоровой? А когда стоит обратиться к дерматологу? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Говорим о питании. От того, что мы кладем в рот зависит и то, как мы выглядим в целом. И наша кожа, в частности. Некоторые замечают, что после сладкого возникает акне, после фастфуда — покраснения и зуд. Правильный уход и сбалансированный рацион – так ли они важны в этом случае?
Не секрет, что ухаживать за кожей нужно постоянно, а ее сияние напрямую зависит от здоровья организма. И сколько бы сывороток, кремов и масок мы не наносили, все равно основное количество питательных элементов кожа получает из нашего рациона. А потому он должен быть богат витаминами, минералами и аминокислотами. Если регулярно есть жирное, сладкое и соленое, то результат будет, что называется, на лицо. Например, в шоколаде содержится значительная доза трансжиров, поэтому его чрезмерное употребление зачастую приводит к появлению прыщей. Лучше заменить его на гранат. Вкусно, и главное – полезно.
Хорошая новость для тех, кто любит блюда средиземноморской кухни. Отдайте предпочтение лососю, моллюскам, мидиям и устрицам. Они содержат цинк, жирные кислоты омега-3 и селен. Полезные свойства морепродуктов помогают улучшить кровообращение, а потому кожа становится более сияющей и подтянутой. А вот чипсам и снекам в качестве перекуса лучше сказать «нет», ведь есть отличная альтернатива - орехи. В них содержится витамин Е. Он задерживает процесс старения кожи и создаёт барьер от ультрафиолетовых лучей. Ну и, конечно, активно налегайте на фрукты и овощи.
Как только наладили питание, можно уделить внимание и внешнему уходу за кожей. Гели, пенки, тоники, кремы, эмульсии, сыворотки. От всех этих товаров в магазине разбегаются глаза. Но важно понимать, что они делятся на разные классы – масс-маркет, аптечные средства и косметика премиум-класса. По соотношению цена-качество косметологи рекомендуют обратить внимание на средства, представленные в аптеках. Чтобы правильно подобрать косметику для ухода, необходимо знать тип кожи: нормальная, сухая, жирная или комбинированная. Также важно учитывать и её состояние.
Изменение гормонального фона, длительное употребление лекарств, стресс, а также солнце, ветер и влага – наша кожа, как лакмусовая бумажка, реагирует на все внешние и внутренние факторы. К тому же, она подвержена различным заболеваниям. Появится они могут по различным причинам: из-за неправильного ухода, наследственности, болезней внутренних органов или проблем нервной системы.
Питание и правильный уход – вот что делает нашу кожу здоровой, гладкой и сияющей. Ну а если появились проблемы, не спешите искать советы в интернете, а смело обращайтесь за помощью к специалисту.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какое питание и процедуры нужны, чтобы кожа на лице была здоровой? А когда стоит обратиться к дерматологу? Рассказывает врач
Говорим о питании. От того, что мы кладем в рот зависит и то, как мы выглядим в целом. И наша кожа, в частности. Некоторые замечают, что после сладкого возникает акне,...
|
Архив (Разное)