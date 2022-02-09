Какое питание и процедуры нужны, чтобы кожа на лице была здоровой? А когда стоит обратиться к дерматологу? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Говорим о питании. От того, что мы кладем в рот зависит и то, как мы выглядим в целом. И наша кожа, в частности. Некоторые замечают, что после сладкого возникает акне, после фастфуда — покраснения и зуд. Правильный уход и сбалансированный рацион – так ли они важны в этом случае?

Не секрет, что ухаживать за кожей нужно постоянно, а ее сияние напрямую зависит от здоровья организма. И сколько бы сывороток, кремов и масок мы не наносили, все равно основное количество питательных элементов кожа получает из нашего рациона. А потому он должен быть богат витаминами, минералами и аминокислотами. Если регулярно есть жирное, сладкое и соленое, то результат будет, что называется, на лицо. Например, в шоколаде содержится значительная доза трансжиров, поэтому его чрезмерное употребление зачастую приводит к появлению прыщей. Лучше заменить его на гранат. Вкусно, и главное – полезно.

Надежда Литвинова-Гразион, врач-диетолог: «Плод богат антиоксидантными полифенолами, эти вещества растительного происхождения помогают предотвратить появление морщин, нейтрализуя вредное влияние свободных радикалов. Они также помогают улучшить кровообращение, что способствует естественному оздоровлению кожи. Гранат ускоряет регенерацию клеток и восстановление поврежденных тканей».

Хорошая новость для тех, кто любит блюда средиземноморской кухни. Отдайте предпочтение лососю, моллюскам, мидиям и устрицам. Они содержат цинк, жирные кислоты омега-3 и селен. Полезные свойства морепродуктов помогают улучшить кровообращение, а потому кожа становится более сияющей и подтянутой. А вот чипсам и снекам в качестве перекуса лучше сказать «нет», ведь есть отличная альтернатива - орехи. В них содержится витамин Е. Он задерживает процесс старения кожи и создаёт барьер от ультрафиолетовых лучей. Ну и, конечно, активно налегайте на фрукты и овощи.

Надежда Литвинова-Гразион, врач-диетолог: «Что касается овощей, ярким представителем является брокколи. Это овощ семейства крестоцветных. Отличный источник витаминов С и Е, который стимулирует синтез коллагена и нейтрализует свободные радикалы. Морковь богата бета-кератином, важного для кожи питательного вещества, он препятствует окислительному стрессу, вызванному длительным воздействием солнечного света, который является основной причиной преждевременного старения кожи. Помимо моркови бета-кератином богаты такие продукты, как сладкий картофель или батат и тыква. Помидоры еще один полезный для кожи овощ, содержит мощный антиоксидант – ликапин, который также защищает кожу от вредного влияния свободных радикалов».

Как только наладили питание, можно уделить внимание и внешнему уходу за кожей. Гели, пенки, тоники, кремы, эмульсии, сыворотки. От всех этих товаров в магазине разбегаются глаза. Но важно понимать, что они делятся на разные классы – масс-маркет, аптечные средства и косметика премиум-класса. По соотношению цена-качество косметологи рекомендуют обратить внимание на средства, представленные в аптеках. Чтобы правильно подобрать косметику для ухода, необходимо знать тип кожи: нормальная, сухая, жирная или комбинированная. Также важно учитывать и её состояние.

Ирина Третьякова, врач, дерматолог-косметолог: «Первое состояние – это состояние обезвоженности кожи, когда кожа нуждается в дополнительном уходе. Как понять, что кожа обезвожена? Можно улыбнуться сильно, либо потянуть щёчку к глазику, посмотреть на зону вокруг глаз, будут видны линии обезвоженности. Первое состояние, когда кожа нуждается в дополнительном уходе, когда после нанесения крема, после умывания, эти линии остаются видны, и не проходят даже после увлажнения. Здесь уже должны быть комбинированные процедуры косметологические – это и мезотерапия, и биоревитализация, и, возможно, пилинги, и дополнительный уход в виде сывороток и кремов».

Изменение гормонального фона, длительное употребление лекарств, стресс, а также солнце, ветер и влага – наша кожа, как лакмусовая бумажка, реагирует на все внешние и внутренние факторы. К тому же, она подвержена различным заболеваниям. Появится они могут по различным причинам: из-за неправильного ухода, наследственности, болезней внутренних органов или проблем нервной системы.

Ирина Третьякова, врач, дерматолог-косметолог: «Самая частая проблема – это всё-таки акне и розацеа. Если есть высыпания не только открытые и закрытые комедоны, белые и черные точки, а уже есть какие-то гнойнички, какие-то узелочки на коже, соответственно, уже нужно лечение, а не просто уход, поэтому в этой ситуации пациенту лучше обратиться на прием дермотокосметологу или дерматологу, чтобы мы назначили лечение. Чем раньше пациент начнет лечение, тем лучше, потому что в связи с тем, что у нас сначала воспаляется верхняя треть волосяного фолликула, дальше воспаление пойдет вглубь и чем глубже у нас очаг воспаления, тем хуже последствия, и самое печальное, что может быть – это постакне или рубцы».

Питание и правильный уход – вот что делает нашу кожу здоровой, гладкой и сияющей. Ну а если появились проблемы, не спешите искать советы в интернете, а смело обращайтесь за помощью к специалисту.

Фото: Pixabay.com

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