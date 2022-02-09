Цены на плодоовощную продукцию МАРТ взял на особый контроль - оштрафованы популярные торговые сети

Источник материала: ОНТ

На особом контроле Министерства антимонопольного регулирования и торговли - цены на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства.

В 2021 году главное управление МАРТ по Минску выявило, что субъекты хозяйствования нарушили законодательство о ценах и ценообразовании.

Общая сумма завышения цен на овощи в 2021 году - более 190,5 тыс. руб. 11,6% - завышения цен оптовыми поставщиками, а 88,4% - доля превышения розничных цен.

В этом году продолжается контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании.

Всего сумма завышения отпускных и розничных цен, обнаруженных с начала года, - более 65,4 тыс. руб.

Фото: БЕЛТА













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