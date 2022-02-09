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Новые молодежные проекты помогут в реализации творческих инициатив
Источник материала: ОНТ
За молодежью будущее страны. Новые проекты Белорусского фонда мира, Православной церкви и Министерства образования призваны помочь в реализации творческих инициатив.
В национальной библиотеке подписали соответствующее трехстороннее соглашение. Проект «Мир в душе – мир в стране!» позволит молодежи не просто самовыразиться с помощью искусства, но и рассказать о белорусах, традициях, о своей любви к родине.
Лучшие работы соберут в творческую трилогию. Подарочные издания достанутся победителям конкурса и разойдутся по библиотекам страны. Еще один проект с акцентом на нравственность и семейные ценности запустили в Минске, Витебске и в северном регионе. По окончании учебного года он приобретет республиканский масштаб.
Эти инициативы – часть реализации программы патриотического воспитания, принятой Правительством в декабре прошлого года. Охват предполагается максимально широким.
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За молодежью будущее страны. Новые проекты Белорусского фонда мира, Православной церкви и Министерства образования призваны помочь в реализации творческих...
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