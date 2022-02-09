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Наталья Кочанова будет принимать звонки с вопросами и предложениями 10 февраля
Источник материала: ОНТ
Быстро выявить проблемы и помочь людям в их решении. Практика прямых телефонных линий с представителями власти и парламентариями зарекомендовала себя как эффективный инструмент.
Завтра на связь выйдет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10 утра до часу дня. Вопросы и предложения могут касаться самых разных сфер – от медицины и образования до строительства и ЖКХ.
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Быстро выявить проблемы и помочь людям в их решении. Практика прямых телефонных линий с представителями власти и парламентариями зарекомендовала себя как...
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