Кот лег на ноутбук хозяина, как на шезлонг, и развеселил интернет (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Кот, который устроил себе отпуск и разлегся на ноутбуке, как на шезлонге, попал на видео, пишет ridus.ru .

Пушистик даже не сразу заметил, как к нему подошел хозяин – так удобно он устроился.





Кот, отдыхающий на ноутбуке, развеселил комментаторов.

Фото: Pixabay.com

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