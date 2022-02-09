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Кот лег на ноутбук хозяина, как на шезлонг, и развеселил интернет (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Кот, который устроил себе отпуск и разлегся на ноутбуке, как на шезлонге, попал на видео, пишет
Пушистик даже не сразу заметил, как к нему подошел хозяин – так удобно он устроился.
Кот, отдыхающий на ноутбуке, развеселил комментаторов.
Фото: Pixabay.com
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Кот, который устроил себе отпуск и разлегся на ноутбуке, как на шезлонге, попал на видео, пишет ridus.ru. Пушистик даже не сразу заметил, как к нему подошел хозяин – так...
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