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Кот лег на ноутбук хозяина, как на шезлонг, и развеселил интернет (ВИДЕО)

09.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот лег на ноутбук хозяина, как на шезлонг, и развеселил интернет (ВИДЕО)

Кот, который устроил себе отпуск и разлегся на ноутбуке, как на шезлонге, попал на видео, пишет ridus.ru.

Пушистик даже не сразу заметил, как к нему подошел хозяин – так удобно он устроился.


Кот, отдыхающий на ноутбуке, развеселил комментаторов.

Фото: Pixabay.com

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Кот, который устроил себе отпуск и разлегся на ноутбуке, как на шезлонге, попал на видео, пишет ridus.ru. Пушистик даже не сразу заметил, как к нему подошел хозяин – так...
 
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