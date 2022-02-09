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Автомобиль насмерть сбил пешехода в Смолевичском районе

09.02.2022 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"8 февраля около 21.00 неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном транспортном средстве по 24-му км автодороги Р53 Слобода - Новосады в направлении Жодино вблизи деревни Барсуки совершил наезд на пешехода 1968 года рождения, жителя Жодино. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно об этом происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, сообщить по телефону 8 (017) 229-04-44 либо на телефонную линию 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 февраля около 21.00 неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном транспортном средстве по 24-му км автодороги Р53 Слобода - Новосады в направлении Жодино...
 
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