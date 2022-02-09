Сколько платят за олимпийское золото в разных странах сравниваем с Беларусью

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Самые щедрые и самые скупые на призовые страны

Наибольшие призовые обещают власти Гонконга – его спортсмены традиционно участвуют в Олимпиадах под своим флагом и не входят в китайскую сборную: за «золото» нынешней Олимпиады в Пекине атлетам готовы заплатить 5 млн гонконгских долларов ($ 642 тыс. по курсу на конец января). При этом Гонконг участвует в зимних Олимпийских играх на протяжении вот уже 20 лет, но ни разу не выигрывал ни одной медали – как, впрочем, и турецкие спортсмены, которым местные власти готовы выплатить $ 380 тыс. за высшую ступень пьедестала.

В списке стран, которые выплачивают за «золото» шестизначные суммы в долларовом эквиваленте, значатся также Малайзия ($238 тыс.), Италия ($ 201 тыс.), Кипр ($ 168 тыс.), Латвия ($ 159 тыс.), Венгрия ($ 156 тыс.), Болгария ($ 143 тыс.), Литва ($ 143 тыс.), Косово ($ 123 тыс.), Эстония ($ 112 тыс.), Чехия ($ 110 тыс.). При этом благодаря успехам своей олимпийской сборной в Токио Италия уже выплатила в прошлом году более $ 9 млн призовых.

А вот один из лидеров медального зачета зимних Олимпиад – Норвегия – вообще не обещает своим спортсменам денег за успехи на играх. Так же поступают и в Великобритании и Исландии, хотя и используя другие формы поощрения.

Суммы, налоги, источники

Члены сборной США, которая является одной из главных претенденток на лидерство в финальном медальном зачете нынешней Олимпиады, за «золото» получат $ 37,5 тыс., за «серебро» – $ 22,5 тыс., за «бронзу» – $ 15 тыс. Суммы призовых в США облагаются налогом, хоть с 2016 года его должны платить только спортсмены с годовым доходом более миллиона долларов, причем ставка составляет 37%. А вот в Дании, где подоходный налог достигает почти 56%, на призовые ($ 15 тыс. долларов в эквиваленте за «золото» Олимпиады) государство не претендует вовсе. В России олимпийские призовые (более $ 53 тыс. за «золото») суммируются в зависимости от количества медалей и также налогом не облагаются, а призеры получают еще и новенькие дорогие авто от Фонда поддержки олимпийцев.

Спортсмены в отдельных странах могут получать выплаты сразу из нескольких источников. Так, занявший первое место атлет из Словении может получить до $ 84 тыс., из которых примерно $ 22 тыс. платит местный НОК, а еще $ 62 тыс. – правительство. А вот все суммы призовых, как и многочисленные бонусы (страховки и т.д.), для американских атлетов оплачиваются из средств Олимпийского и паралимпийского комитета США, который существует благодаря некоммерческим фондам, а не за счет федерального бюджета.

Без медали, но с деньгами

Кое-где призовые можно заработать, даже не приблизившись к пьедесталу. Кипр платит своим спортсменам за все места в финишной таблице до 16-го включительно, правда, за позиции вне тройки сильнейших дают существенно меньше денег. Похожий принцип используют в отношении своих олимпийцев Германия и Лихтенштейн. У наших соседей в Латвии выплаты полагаются до 6 места включительно, а в Литве и Венгрии – до 8-го.

Некоторые страны, такие как Южная Корея, платят за места на пьедестале не только спортсменам, но и тренерам, причем последним – существенно выше. Так, за командное «золото» корейский атлет получает $ 39 тыс., за индивидуальное – $ 52 тыс., а вот главный тренер успешного олимпийца сможет забрать более $ 66 тыс.

В некоторых странах существует отдельная ставка для участников командных соревнований, оказавшихся на пьедестале. К примеру, для «личников» и «командников» из Словакии разница составляет почти $ 40 тыс.: $ 57 тыс. за «золото» в индивидуальных соревнованиях и $ 17 тыс. за первое место в составе команды. Правда, национальный олимпийский комитет страны может менять размер выплаты в зависимости от значимости вклада той или иной спортивной звезды в общую победу.

Кое-где олимпийским призерам полагаются особые пенсии. Так, Малайзия обещает $ 1,2 тыс. пожизненных ежемесячных выплат спортсменам, занявшим первое место на играх, а Хорватия с 45 лет платит им пенсию в размере 100% от средней зарплаты (около $ 1,1 тыс.), причем выплаты полагаются и «серебряным» (80% от средней зарплаты), и «бронзовым» (60% от средней зарплаты) медалистам. Турция же выплачивает подобную пенсию в размере двойной минимальной зарплаты.

А что в Беларуси?

В Беларуси призерам зимней Олимпиады будут платить по тому же принципу, что применялся для летних игр в Токио: победители получат 12 тыс. базовых величин (384 тыс. руб. или почти $ 150 тыс.), за «серебро» – 6 тыс. базовых (192 тыс. руб. или почти $ 75 тыс.), за «бронзу» – 4 тыс. базовых (128 тыс. руб. или почти $ 50 тыс.). Также в нашей стране предусмотрены премии для тренеров и других спортивных специалистов, которые готовили успешных олимпийцев.

* С 1 января 2022 года размер базовой величины составляет 32 белорусских рубля.