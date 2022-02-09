Брестский лицеист делал закладки с альфа-PVP

Источник материала: БелТА

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали 18-летнего наркодилера. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

За сутки юноша разложил более 120 свертков с альфа-PVP. Его во время закладки наркотиков в лесополосе задержали сотрудники наркоконтроля. Парень успел сделать 20 тайников, еще около 50 свертков у него оставалось при себе.

"Установлено, что накануне он раскладывал товар в другой части Бреста. Там изъято полсотни аналогичных закладок. Со слов молодого человека, психотропы он получал из виртуального наркошопа, на который работал непродолжительное время", - рассказали подробности в МВД.

В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-