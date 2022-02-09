﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Плотник из Витебска украл у фирмы строительные инструменты

09.02.2022 11:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плотник из Витебска украл у фирмы строительные инструменты на Br2 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"По факту кражи к правоохранителям обратился директор фирмы. В ходе проверки сотрудники милиции установили, что 47-летний житель областного центра устроился в декабре 2021 года плотником в строительную фирму. Узнав место хранения рабочего инструмента, в феврале он взломал замок вагончика и похитил из него дорогостоящие инструменты: сварочный аппарат, циркулярную пилу, дрель-шуруповерт и шлифмашинку", - рассказали в УВД.

По дороге домой все похищенное витебчанин продал прохожим.

Витебским ГОСК в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По дороге домой все похищенное витебчанин продал прохожим.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Смолевичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by