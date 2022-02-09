В Речице вынесут приговор автомобилисту, наехавшему на выпавшую из салона пассажирку

Источник материала: БелТА

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд Речицкого района уголовное дело по обвинению 30-летнего местного жителя. Ему инкриминировано нарушение ПДД и эксплуатации авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

По материалам дела, нетрезвый обвиняемый сел за руль Nissan Primera. Сидящая рядом с ним пассажирка также была пьяна и не пристегнута ремнем безопасности. Когда водитель сдавал задним ходом, она выпала из машины. Автомобилист наехал на нее. Потерпевшая скончалась в больнице.

Обвиняемый пытался скрыть факт управления авто и нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Однако в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации не менее 1,72 промилле, рассказали в прокуратуре.

Известно, что с 2013 по 2021 год мужчина 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и управление авто лицом, не имеющим права управления.

Прокурор изучил материалы уголовного дела и сделал вывод об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности автомобилиста. По его заключению, обстоятельства преступления исследованы полно, всесторонне и объективно. Он также согласился с квалификацией содеянного по ч.4 ст.317 УК.

Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-