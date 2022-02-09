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В Бобруйске задержаны трое закладчиков психотропов

09.02.2022 12:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержаны трое закладчиков психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома задержаны трое бобруйчан. С целью сбыта они хранили при себе около 130 гр особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Оперативниками установлено, что двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 35 лет в составе организованной группы оказывали содействие интернет-магазину в реализации психотропных веществ путем закладок.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.
 
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