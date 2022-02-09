﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Сомнительное качество": в Минском районе выявили 2,5 т мяса без документов

09.02.2022 12:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе правоохранители остановили автомобиль, в котором везли 2500 кг мяса без документов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сотрудниками ОБЭП Минского РУВД совместно с ГАИ Минского РУВД проводилась отработка автомобильных дорог на предмет выявления перевозки контрафактных продуктов питания. В результате был установлен факт транспортировки мясной продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, - рассказали в УВД. - При осмотре транспортного средства обнаружено 2500 кг мясной продукции. По словам водителя, он вез товар из Лидского района в Минский для продажи по просьбе жительницы пристоличья, которая торгует мясной продукцией".

При проверке установлены нарушения ветеринарно-санитарных, зоотехнических, зоогигиенических требований и процедур при транспортировке мясной продукции.

Для дачи правовой оценки материалы направлены в Минскую районную ветеринарную станцию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками ОБЭП Минского РУВД совместно с ГАИ Минского РУВД проводилась отработка автомобильных дорог на предмет выявления перевозки контрафактных продуктов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске задержаны трое закладчиков психотропов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by