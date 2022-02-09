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Стали известны претенденты на самую престижную кинопремию «Оскар»

09.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны претенденты на самую престижную кинопремию «Оскар»

Стали известны претенденты на самую престижную кинопремию «Оскар». Лидирующее число номинаций предварительно у драмы «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. 

Фильм претендует на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшие актер и актриса второго плана», «Лучший режиссер». В нескольких номинациях фигурируют ленты «Не смотрите наверх», «Вестсайдская история» и «Дюна». На звание лучшего фильма претендует и европейская картина «Белфаст». Еще одна работа из Европы – «Побег» – может стать лучшим документальным, анимированным и иностранным фильмом. Романтическая комедия «Худший человек на свете» о 30-летней женщине, переживающий жизненный кризис, уже получила приз за лучшую актерскую игру в Каннах. На «Оскаре» поборется в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший иностранный фильм». Лауреатов премии объявят 27 марта.

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Стали известны претенденты на самую престижную кинопремию «Оскар». Лидирующее число номинаций предварительно у драмы «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в...
 
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