Источник материала: ОНТ

Огромную опасность представляет и наледь на крышах. В Великом Новгороде на женщину с детской коляской упала ледяная глыба.

На видео женщина стоит рядом с многоэтажным домом. В секунды на нее падает снежный ком. У пострадавшей травмы спины и головы. Ребенок не пострадал. Российская прокуратура проводит проверку.

Подписывайтесь на нас в Telegram