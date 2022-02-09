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В Великом Новгороде на женщину с детской коляской упала ледяная глыба
Источник материала: ОНТ
Огромную опасность представляет и наледь на крышах. В Великом Новгороде на женщину с детской коляской упала ледяная глыба.
На видео женщина стоит рядом с многоэтажным домом. В секунды на нее падает снежный ком. У пострадавшей травмы спины и головы. Ребенок не пострадал. Российская прокуратура проводит проверку.
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Огромную опасность представляет и наледь на крышах. В Великом Новгороде на женщину с детской коляской упала ледяная глыба. На видео женщина стоит рядом с...
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