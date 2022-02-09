Назван новый симптом омикрона, который приносит боль

Источник материала: ОНТ

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU рассказал, что симптомы гиперестезии - повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает боль - стали выявляться у зараженных омикроном.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU объяснил, что из-за поражения периферических нервов гиперестезия может развиваться у человека.

Фото: depositphotos.com

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