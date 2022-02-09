В Борисове сотни семей получили ключи от своего жилья

Источник материала: ОНТ

Социальные гарантии – на деле! А также закрепление работников в районных центрах – как основа для развития сильных регионов. В Борисове новоселье у сотни семей.

Большинство новоселов – медицинские работники, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Именно для медиков-очередников и начинали эту стройку. Обладателями собственных заветных квадратных метров стали также 25 многодетных семей и сотрудники медицинского колледжа.

Инфраструктура и расположение дома – отдельный бонус для новоселов. Неподалеку от кооператива место работы – центральная районная больница, родильный дом, скорая помощь и туберкулезный диспансер.

Предусмотрена безбарьерная среда – к каждому подъезду пандусы. На территории – детская площадка, парковка. Детсад, школа и магазины – в шаговой доступности.

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