В Колумбии случился оползень, есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В Колумбии жертвами оползня стали 14 человек, больше 30 травмированы. И один без вести пропал.

Ливни стали причиной оползней в западной части страны. Грязью и камнями завалены жилые дома, большинство разрушены. Людей эвакуируют и размещают в гостиницах. Волонтеры помогают пострадавшим горячим питанием и вещами первой необходимости. Угроза оползней остается.

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