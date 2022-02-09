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Кошка выбрала себе хозяина, обняла его и не хотела отпускать. Но ее не смогли забрать домой. Гляньте, без слез смотреть невозможно! (ВИДЕО)

09.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка выбрала себе хозяина, обняла его и не хотела отпускать. Но ее не смогли забрать домой. Гляньте, без слез смотреть невозможно! (ВИДЕО)

Пользовательница TikTok ainazparnas опубликовала трогательное видео.

В ролике бездомная кошка выбрала себе хозяина – работника конюшни, обняла его и не хотела отпускать. Хоть пушистая и мешала парню работать, он занимался своими делами с кошкой на себе.

Но, к большому сожалению, с выбранным человеком кошка не поехала домой. Но пушистая живет сейчас в конюшне, в теплой комфортной комнате.

Пользователей соцсетей растрогала бездомная кошка.

«Какая лапочка, заберите её домой», «Значит отличный человек», «А счастье упорно ломилось в дом», «В глазах боязнь потерять и потеряться», «Боится отпустить, чтобы опять не потерять», - писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Пользовательница TikTok ainazparnas опубликовала трогательное видео. В ролике бездомная кошка выбрала себе хозяина – работника конюшни, обняла его и не хотела отпускать....
 
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