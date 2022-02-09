﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 20-е место в слаломе на Олимпиаде в Пекине

09.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 20-е место в слаломе на Олимпиаде в Пекине

Сегодня на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по горнолыжному спорту. В слаломе выступила белоруска Мария Шканова.

По итогам двух попыток наша спортсменка заняла 20-е место – и это лучший результат Марии Шкановой в Олимпийской карьере. До этого самым удачным было выступление в 2018 году, где белоруска она стала 28-й. А сегодня олимпийской чемпионкой в этом виде горнолыжной программы стала представительница Словакии Петра Влгова.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по горнолыжному спорту. В слаломе выступила белоруска Мария Шканова. По итогам двух попыток наша спортсменка...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Сомнительное качество": в Минском районе выявили 2,5 т мяса без документов
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by