Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 20-е место в слаломе на Олимпиаде в Пекине

Источник материала: ОНТ

Сегодня на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по горнолыжному спорту. В слаломе выступила белоруска Мария Шканова.

По итогам двух попыток наша спортсменка заняла 20-е место – и это лучший результат Марии Шкановой в Олимпийской карьере. До этого самым удачным было выступление в 2018 году, где белоруска она стала 28-й. А сегодня олимпийской чемпионкой в этом виде горнолыжной программы стала представительница Словакии Петра Влгова.

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