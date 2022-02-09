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Белорусская горнолыжница Мария Шканова заняла 20-е место в слаломе на Олимпиаде в Пекине
Источник материала: ОНТ
Сегодня на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по горнолыжному спорту. В слаломе выступила белоруска Мария Шканова.
По итогам двух попыток наша спортсменка заняла 20-е место – и это лучший результат Марии Шкановой в Олимпийской карьере. До этого самым удачным было выступление в 2018 году, где белоруска она стала 28-й. А сегодня олимпийской чемпионкой в этом виде горнолыжной программы стала представительница Словакии Петра Влгова.
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Сегодня на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по горнолыжному спорту. В слаломе выступила белоруска Мария Шканова. По итогам двух попыток наша спортсменка...
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