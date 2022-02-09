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Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпийских игр

09.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпийских игр

Продолжаем следить за изменениями в медальном зачете Олимпийских игр.  К этой минуте рейтинг возглавляет сборная Норвегии (у этой команды 4 золота, одно серебро и четыре бронзы). 

На втором месте команда Швеции, завоевавшая 4 золотые, одну серебряную и 2 бронзовые награды. Замыкают тройку лидеров спортсмены из Нидерландов – у них по 3 золотые и серебряные, а также одна бронзовая награда. Беларусь в медальном зачете на 19-м месте – серебро в нашей команде завоевал Антон Смольский в биатлоне.

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Продолжаем следить за изменениями в медальном зачете Олимпийских игр.  К этой минуте рейтинг возглавляет сборная Норвегии (у этой команды 4 золота, одно серебро и...
 
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