Двое парней распространяли психотропы в Витебске и Витебском районе

Источник материала: БелТА

9 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следователями Витебского района завершено расследование и передано прокурору для направления в суд уголовное дело по обвинению двух несовершеннолетних в незаконном приобретении с целью сбыта и хранения наркотических веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

По данным следствия, двое 16-летних молодых людей осенью 2021 года вошли в состав группы лиц, осуществляющих незаконный сбыт психотропов на территории Витебска и Витебского района. Один обвиняемый получал в мессенджере Telegram сведения о местонахождении особо опасного психотропного вещества мефедрона и передавал их второму. Последний забирал психотроп и делал закладки. О проделанной работе они сообщали куратору, за что получали вознаграждение.

Когда обвиняемый забрал из тайника очередную партию психотропов, его задержали сотрудники милиции. В ходе личного обыска у него обнаружили 21 сверток мефедрона общей массой 29,76 г. Также из тайников правоохранители извлекли шесть свертков мефедрона общей массой 11,57 г. Санкция ч.3 ст.328 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом или без штрафа.

По результатам расследования парням предъявлено обвинение по ст.328 УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи обращают внимание граждан, что лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.-0-