Ликвидирован канал поставки контрафактных технических масел из России

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси совместно с сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России пресечена деятельность международной преступной группы, которая организовала производство и поставки в нашу страну контрафактных моторных и трансмиссионных масел известных мировых брендов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

Как рассказал заместитель начальника ГУБЭП КМ МВД Валерий Балабуев, основными организаторами поставки нелегальной продукции выступали 60-летний минчанин и его 28-летний сын. Всего в противоправную деятельность вовлечены десятки человек, начиная от водителей и кладовщиков до руководителей ряда аффилированных компаний. По предварительным данным, преступный доход исчисляется миллионами белорусских рублей.

"Для незаконной реализации товара в Беларуси использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а непосредственно розничную продажу технических жидкостей на территории республики осуществляли более 100 субъектов хозяйствования, - отметил Валерий Балабуев. - В складских помещениях, где хранилась продукция, обнаружено и изъято свыше 10 т контрафактных технических жидкостей российского происхождения, маркированных товарными знаками мировых производителей".

В отношении группы лиц, осуществлявших незаконный оборот контрафактных масел и причинивших крупный ущерб правообладателям, следователями возбуждено уголовное дело за нарушение прав промышленной собственности.

"Оперативниками ГУБЭП КМ МВД также установлено, что производство нелегальных технических жидкостей налажено на мощностях одной из российских компаний, расположенной в Подмосковье. Она же занималась и реализацией продукции через сеть подконтрольных ей фирм, - добавил Валерий Балабуев. - Информация об этом была передана российским коллегам, спланированы совместные оперативные мероприятия, в том числе по проведению контрольных закупок и установлению круга лиц, причастных к незаконной деятельности".

В результате сотрудниками ГУЭБиПК МВД Российской Федерации на территории Москвы, Московской и Саратовской областей изъято 1,6 тыс. т контрафактных технических жидкостей. Российскими правоохранителями возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг.-0-