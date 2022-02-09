Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 9 февраля 2022

Источник материала: Myfin



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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0112 рубля до 2.56, что составило 0.44%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.041 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0072 (0.25%), на 9 февраля 2022 курс составил 2.9242. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0142 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.011 рублей (0.32%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0393 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 37 010 200 10 740 500 27 372 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.558 рублей, курс продажи доллара 2.562 – 2.6. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.926 – 2.988.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),

=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей), EUR/USD =1.143 (1 евро стоит 1.143 доллар),

=1.143 (1 евро стоит 1.143 доллар), EUR/RUB =85.7 (85.7 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.