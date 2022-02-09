Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 9 февраля 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0112 рубля до 2.56,
что составило 0.44%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.041 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0072 (0.25%), на 9 февраля 2022 курс составил 2.9242. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0142 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.011 рублей (0.32%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0393 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
37 010 200
10 740 500
27 372 100
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.558 рублей, курс продажи доллара 2.562 – 2.6.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.926 – 2.988.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),