﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 9 февраля 2022

09.02.2022 13:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 9 февраля 2022
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0112 рубля до 2.56, что составило 0.44%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.041 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0072 (0.25%), на 9 февраля 2022 курс составил 2.9242. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0142 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.011 рублей (0.32%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0393 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
37 010 200 10 740 500 27 372 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.558 рублей, курс продажи доллара 2.562 – 2.6. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.92 рублей, купить – 2.926 – 2.988.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=75.1 (стоимость 1 доллара равна 75.1 российских рублей),
  • EUR/USD=1.143 (1 евро стоит 1.143 доллар),
  • EUR/RUB=85.7 (85.7 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 февраля 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.56, курс евро 2.9242, курс российского рубля (100 RUB)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ликвидирован канал поставки контрафактных технических масел из России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by