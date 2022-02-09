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В Гомельском районе из-за аварии без тепла были 27 многоквартирных домов, детсад и школа

09.02.2022 13:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе из-за аварии без тепла оставались 27 многоквартирных домов, детский сад и школа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасателям 8 февраля в 11.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения по ул.Мира, 37, в агрогородке Мичуринская. Без теплоснабжения оставались 27 многоквартирных жилых домов, детский сад и школа", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 6.15 теплоснабжение потребителей восстановлено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Спасателям 8 февраля в 11.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения по ул.Мира, 37, в агрогородке Мичуринская. Без теплоснабжения оставались 27...
 
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