В Гомельском районе из-за аварии без тепла были 27 многоквартирных домов, детсад и школа

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе из-за аварии без тепла оставались 27 многоквартирных домов, детский сад и школа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасателям 8 февраля в 11.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения по ул.Мира, 37, в агрогородке Мичуринская. Без теплоснабжения оставались 27 многоквартирных жилых домов, детский сад и школа", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня в 6.15 теплоснабжение потребителей восстановлено.-0-