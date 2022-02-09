Источник материала: БелТА

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин лишился Br14 тыс. после телефонного разговора с лжесотрудником банка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере.

По данным следствия, утром 7 февраля 51-летнему жителю Могилева поступил телефонный звонок с российского номера. Ничего не подозревая, мужчина ответил звонившему. Потерпевшему сообщили, что с его банковской карты совершается хищение денежных средств. Получив такую информацию, могилевчанин запаниковал. Собеседник заверил, что деньги можно сохранить на счету, если сообщить ему коды, которые будут приходить в СМС-сообщениях из банка. Мужчина так и сделал: во время телефонного разговора он передал требуемую информацию. В результате он потерял не только свои отпускные, на его имя был оформлен кредит на сумму Br7 тыс.

Увидев крупные списания со своей банковской карты, житель областного центра понял, что разговаривал с мошенником. Он обратился в банк, где ему пояснили, что на его имя через интернет-банкинг оформлен кредит. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) УК.

Потерпевший допрошен, осмотрен его мобильный телефон, запрошены сведения о движении денежных средств по его карт-счету, зафиксирован и внесен в специализированную базу номер телефона, с которого звонили мужчине.

С начала февраля по ст.212 УК следователями Могилевской области возбуждено 28 уголовных дел, общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более Br66 тыс. Следственный комитет призывает граждан не терять бдительности и не поддаваться на провокации звонящих лжесотрудников банков. Простым и проверенным способом общения с банковскими работниками остается личное посещение банка.-0-