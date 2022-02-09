В Минске водитель легковушки протаранил припаркованные автомобили

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Володько водитель легковушки протаранил припаркованные автомобили, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Вчера примерно в 15.20 24-летний водитель, управляя автомобилем "Субару", двигался по ул. Володько. При опережении попутного автомобиля он совершил наезд на припаркованные в первой полосе для движения автомобили "Понтиак" и "Хендэ". В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.-0-