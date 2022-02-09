Курсы валют на 10.02.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.56 -0.0112 1 USD Евро 2.9242 -0.0072 1 EUR Российский рубль 3.4265 0.0110 100 RUB Гривна 9.147 -0.0399 100 UAH Тенге 6.0052 -0.0044 1000 KZT Юань 4.0238 -0.0149 10 CNY

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