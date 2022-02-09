В Гомельской области в 2021 году возбудили 83 уголовных дела за сокрытие падежа скота

Источник материала: БелТА

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2021 году возбудили 83 уголовных дела за сокрытие падежа крупного рогатого скота. Такая информация озвучена сегодня на пресс-конференции начальника УВД Гомельского облисполкома Александра Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шастайло подчеркнул, что агропромышленной комплекс - сектор экономики, который всегда под пристальным вниманием органов внутренних дел. "По поручению Президента и министра внутренних дел мы проверили все сельхозпредприятия, в которых есть крупный рогатый скот. По результатам проверок возбуждаются уголовные дела", - отметил начальник УВД.

Всего в 2021 году возбуждено 83 уголовных дела, когда должностные лица сельскохозяйственных организаций скрывали падеж крупного рогатого скота. Установлен сокрытый падеж более 2900 голов КРС.

Выявлены и преступления, связанные с хищением КРС. Так, в июне установили факт, когда директор и главный зоотехник КСУП "Кривск" Буда-Кошелевского района похитили с предприятия 780 кг мяса говядины почти на Br5,8 тыс. Было возбуждено уголовное дело и доказано, что оба причастны к хищению скота на сумму свыше Br48 тыс., который затем реализовали индивидуальному предпринимателю. В декабре руководителей сельхозпредприятия осудили на 7 и 5 лет лишения свободы со штрафом в Br5,8 тыс.

По словам Александра Шастайло, серьезное внимание уделяется АПК во время посевной, уборочной кампаний. "Всем фактам, которые выявляются, дается правовая оценка. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с Комитетом госконтроля, с другими правоохранительными органами области", - добавил начальник УВД.-0-