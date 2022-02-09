В конькобежном спорте разыграны четыре комплекта медалей

Источник материала: ОНТ

Новые чемпионы обновляют в Пекине рекорды. В конькобежном спорте разыграны 4 комплекта медалей, и в каждом виде установлен Олимпийский рекорд.

Авторами трех из них стали представители Нидерландов, еще один принадлежит шведу. Также Олимпийские рекорды обновлены в санном спорте, шорт-треке и фигурном катании.

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