Названа пряность, которая снижает уровень холестерина после однократного применения

Источник материала: ОНТ

Значительному снижению уровня холестерина способствует употребление семян пажитника, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express и Journal of Family Practice.

Ученые обнаружили, что семена пажитника обладают «статистически значительным» эффектом снижения холестерина на 15-33% - такой эффект был указан в пяти научных работах.

Одно из исследований выявило, что листья пажитника снижают уровень холестерина на 9% после однократного применения.

Положительный эффект от употребления семян пажитника, как указывает Daily Express, объясняется высоким содержанием клетчатки. Растворимая клетчатка, которая поглощает воду, может снизить всасывание холестерина в кровь.

Фото: Pixabay.com

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