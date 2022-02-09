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Названа пряность, которая снижает уровень холестерина после однократного применения

09.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа пряность, которая снижает уровень холестерина после однократного применения

Значительному снижению уровня холестерина способствует употребление семян пажитника, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express и Journal of Family Practice.

Ученые обнаружили, что семена пажитника обладают «статистически значительным» эффектом снижения холестерина на 15-33% - такой эффект был указан в пяти научных работах.

Одно из исследований выявило, что листья пажитника снижают уровень холестерина на 9% после однократного применения.

Положительный эффект от употребления семян пажитника, как указывает Daily Express, объясняется высоким содержанием клетчатки. Растворимая клетчатка, которая поглощает воду, может снизить всасывание холестерина в кровь.

Фото: Pixabay.com

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Значительному снижению уровня холестерина способствует употребление семян пажитника, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express и Journal of Family Practice. Ученые...
 
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