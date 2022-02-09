Случай на заседании о военном сотрудничестве с США: двое депутатов, поддерживающих Киев, вынесли флаг Украины

Источник материала: ОНТ

Украинский флаг рассорил словацких депутатов. Драма разыгралась на заседании о военном сотрудничестве с США. Двое депутатов из тех, кто поддерживает Киев, вынесли флаг Украины. В это время другие народные избранники начали поливать его водой, а затем и своих коллег.





Дело в том, что большинство населения Словакии – 44% – считают, что за рост напряженности в Украине несут ответственность сам Киев и НАТО, а не Россия, как это преподносится в американских и европейских масс-медиа.

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