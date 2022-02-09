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Страны НАТО планомерно увеличивают свой контингент в Восточной Европе и странах Балтии

09.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны НАТО планомерно увеличивают свой контингент в Восточной Европе и странах Балтии

«Союзная решимость» проходит в достаточно напряженной обстановке в регионе. Страны НАТО планомерно увеличивают свой контингент в Восточной Европе и странах Балтии. 


Очередную группу британских военных перебросили в Эстонию. В этот раз прилетели 850 военнослужащих, чем удвоили присутствие армии Великобритании в этой стране. А общее количество иностранных военных в Эстонии достигло 15 тысяч. При этом в Таллине заявляют, что хотели бы еще удвоить иностранный контингент. Лондон прорабатывает возможность отправки истребителей и кораблей. 

 

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«Союзная решимость» проходит в достаточно напряженной обстановке в регионе. Страны НАТО планомерно увеличивают свой контингент в Восточной Европе и странах...
 
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