Источник материала: ОНТ

«Союзная решимость» проходит в достаточно напряженной обстановке в регионе. Страны НАТО планомерно увеличивают свой контингент в Восточной Европе и странах Балтии.





Очередную группу британских военных перебросили в Эстонию. В этот раз прилетели 850 военнослужащих, чем удвоили присутствие армии Великобритании в этой стране. А общее количество иностранных военных в Эстонии достигло 15 тысяч. При этом в Таллине заявляют, что хотели бы еще удвоить иностранный контингент. Лондон прорабатывает возможность отправки истребителей и кораблей.

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