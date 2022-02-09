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Автобусы и троллейбусы в центре Минска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутам
Источник материала: ОНТМинска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутам" class="one-news__figure-img">
С 11 февраля автобусные и троллейбусные маршруты, которые курсируют по центральной части Минска, возвращается к прежним трассам,
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Фото: архив БЕЛТА
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С 11 февраля автобусные и троллейбусные маршруты, которые курсируют по центральной части Минска, возвращается к прежним трассам, сообщается на сайте...
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