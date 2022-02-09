Автобусы и троллейбусы в центре Минска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутам

Источник материала: ОНТ

Минска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутам" class="one-news__figure-img">

С 11 февраля автобусные и троллейбусные маршруты, которые курсируют по центральной части Минска, возвращается к прежним трассам, сообщается на сайте «Минсктранса».

Ранее мы писали , что пассажирский транспорт в Минске поменяет схему движения из-за ремонта на улично-дорожных участках в центре города.

Фото: архив БЕЛТА





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