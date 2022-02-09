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Автобусы и троллейбусы в центре Минска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутам

09.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автобусы и троллейбусы в центре Минска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутамМинска с 11 февраля вернутся к привычным маршрутам" class="one-news__figure-img">

С 11 февраля автобусные и троллейбусные маршруты, которые курсируют по центральной части Минска, возвращается к прежним трассам, сообщается на сайте «Минсктранса». 

Ранее мы писали, что пассажирский транспорт в Минске поменяет схему движения из-за ремонта на улично-дорожных участках в центре города.

Фото: архив БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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С 11 февраля автобусные и троллейбусные маршруты, которые курсируют по центральной части Минска, возвращается к прежним трассам, сообщается на сайте...
 
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