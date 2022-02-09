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Предлагаемые новшества Конституции разъясняют в трудовых коллективах и учебных заведениях
Источник материала: ОНТ
Определим будущее страны вместе! Какие изменения предлагается закрепить в новом проекте Конституции – суть предлагаемых новелл разъясняют в трудовых коллективах и учебных заведениях.
Одной из диалоговых площадок сегодня стал белорусский экономический университет. Здесь на все интересующие вопросы преподавателей и студентов отвечал председатель Конституционного суда – Петр Миклашевич. Дискуссия получилась довольно интересной, через призму Главного закона говорили о прошлом, настоящем и будущем суверенной Беларуси. Предстоящий референдум станет четвертым в истории нашей страны. После каждого волеизъявления граждан наш правовой фундамент становился крепче.
Мнения звучат разные. Но в главном белорусы едины – конституционная реформа полностью отражает общественный запрос на сочетание мирных перемен и укрепления стабильности государства.
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Определим будущее страны вместе! Какие изменения предлагается закрепить в новом проекте Конституции – суть предлагаемых новелл разъясняют в трудовых...
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