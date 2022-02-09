Команда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича разгромила соперников из «Монреаля»

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге, где регулярный чемпионат, несмотря на Олимпиаду, продолжается, сегодня прошли семь матчей.

Команда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича в одном из них одержала не просто победу, а в буквальном смысле разгромила соперников из «Монреаля» – 7:1. Белорус в этой встрече отметился ассистентским баллом, и это уже 18-е очко Шаранговича по системе «гол плюс пас». Отметим, что на площадке белорус провел почти 16 минут.

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