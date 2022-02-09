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Команда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича разгромила соперников из «Монреаля»

09.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича разгромила соперников из «Монреаля»

В Национальной хоккейной лиге, где регулярный чемпионат, несмотря на Олимпиаду, продолжается, сегодня прошли семь матчей. 

Команда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича в одном из них одержала не просто победу, а в буквальном смысле разгромила соперников из «Монреаля» – 7:1. Белорус в этой встрече отметился ассистентским баллом, и это уже 18-е очко Шаранговича по системе «гол плюс пас». Отметим, что на площадке белорус провел почти 16 минут.

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В Национальной хоккейной лиге, где регулярный чемпионат, несмотря на Олимпиаду, продолжается, сегодня прошли семь матчей.  Команда «Нью-Джерси» Егора Шаранговича...
 
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