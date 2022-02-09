|
Компания Илона Маска из-за магнитной бури потеряет до 40 спутников Starlink
Источник материала: ОНТ
Магнитная буря, которая была в начале февраля, не дала выйти на орбиту почти 40 спутникам Starlink компании Илона Маска, которые запустили 3 февраля,
3 февраля на Земле
Спутники развернули так, чтобы они летели гранями вперёд и пронзали атмосферу «словно лист бумаги» - перевели в максимально эффективный режим. Но их не получилось вернуть обратно в рабочее положение, чтобы начать орбитальные маневры, из-за сопротивления атмосферы.
Отмечается, что обломки от падающих спутников не долетят до Земли, они полностью сгорят в плотных слоях атмосферы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магнитная буря, которая была в начале февраля, не дала выйти на орбиту почти 40 спутникам Starlink компании Илона Маска, которые запустили 3 февраля, пишет РИА «Новости»...
|
Архив (Разное)