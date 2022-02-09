Компания Илона Маска из-за магнитной бури потеряет до 40 спутников Starlink

Источник материала: ОНТ

Магнитная буря, которая была в начале февраля, не дала выйти на орбиту почти 40 спутникам Starlink компании Илона Маска, которые запустили 3 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт компании SpaceX .

3 февраля на Земле началась магнитная буря слабого уровня G1 из-за вспышки на Солнце средней силы - класса М - 30 января. Она продолжалась более 4-х часов и сопровождалась корональным выбросом массы в сторону Земли.

Спутники развернули так, чтобы они летели гранями вперёд и пронзали атмосферу «словно лист бумаги» - перевели в максимально эффективный режим. Но их не получилось вернуть обратно в рабочее положение, чтобы начать орбитальные маневры, из-за сопротивления атмосферы.

Отмечается, что обломки от падающих спутников не долетят до Земли, они полностью сгорят в плотных слоях атмосферы.

Фото: depositphotos.com

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