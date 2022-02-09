За пару дней получил две своих зарплаты . Бывший моряк рассказал, как зарабатывает на украшениях ручной работы

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Виктор Евдокимов. Фото из архива героя

«Я решил, что смогу сделать не хуже»

Творческая жилка у меня была всегда. Я даже сумел поступить в художественное училище, но оставил занятия ради заработка. Правда, всегда хотел найти дело по душе. С металлом начал работать в конце 90-х – плавил олово и выливал в воду, изготавливая абстрактные фигуры. А еще из гаек, болтов и жести собирал различные поделки, они даже участвовали в выставках. Однажды пришел в гости к другу, который увлекался реконструкцией и состоял в бобруйском клубе «Гоздава». Тот похвастался фибулой – застежкой для рыцарского плаща. Сказал, что купил за какие-то безумные деньги на ярмарке. Я посмотрел и решил про себя, что смогу сделать не хуже.

Кусок меди нашелся на съемной квартире, там же были молоток и кусачки, наковальню пришлось мастерить из подручных средств. А еще я изготовил из дюбелей несколько простых чеканов – штампов для того, чтобы выбивать на металле различные узоры. Сделал на пробу несколько колец, которые тут же разошлись среди реконструкторов. После этого стал готовиться к первой в своей жизни ярмарке – делал по несколько колец, браслетов и брошей в день.







Фото из архива героя



Помню, это был 2002 год, мы поехали в Заславль. За пару дней на украшениях заработал около 300 тысяч рублей «старыми» деньгами (примерно $170). Это были две моих зарплаты – я тогда работал охранником на «Беларусьрезинотехнике». После второй ярмарки, которая через пару недель прошла в Минске, я уволился с работы и решил заняться изготовлением украшений.

В то время ремесленничество ни под один вид налогообложения не подпадало. Поэтому в качестве налогоплательщика я зарегистрировался лишь в 2005 году, когда в Беларуси ремесленники получили официальный статус. Сейчас плачу ежемесячный налог в размере 2 базовых величин (64 рубля или $25).





«Я продаю не столько украшения, сколько свой труд»

Через пять лет после своей первой ярмарки я за $2300 купил дом в деревне Дуброва Бобруйского района. Это была коробка с крышей, которую еще несколько лет пришлось восстанавливать. В доме нашлось место и для мастерской, где со временем появилось профессиональное оборудование. Конечно, хотелось все и сразу, но инвентарь я покупал по мере появления свободных денег. Вальцы, сверлильный и полировальный станки, бормашина для обточки изделий – оказывается, с ее помощью очень удобно обрабатывать металл в труднодоступных местах. В общей сложности оборудование обошлось мне более чем в $1000.

При этом расходные материалы стоили копейки. Поначалу медь, латунь и бронзу я покупал в пунктах сдачи вторсырья. Теперь заказываю проволоку и прутки в интернет-магазинах.



За 1 кг меди отдаю около 25 рублей ($10), на простое кольцо уходит примерно 5 граммов металла. То есть затраты на материал составляют 12 копеек ($0,05). Себестоимость изделий у меня по-прежнему копеечная. Я продаю не столько украшения, сколько свой труд и свое умение.

Простое кольцо у меня стоит 5 рублей ($2), перстни с камнями и чеканкой уходят за 15-20 рублей ($6-8). Если изготавливаю что-то на заказ, по эскизам клиента, то беру за изделие около 50 рублей ($20). Подсчитал, что минимальный заработок на одном украшении превышает его себестоимость в 40 раз.



Самыми ходовыми являются кольца. На изготовление одного простого изделия я трачу примерно 20-30 минут. Если заранее нарезать металл, то за день могу сделать до 100 обычных колец и около 30 сложных перстней с чеканкой. Но это если рано утром прийти в мастерскую, а выйти ночью.





Фото из архива героя



С украшениями под заказ все намного сложнее – иногда над одним перстнем работаю несколько дней. Ведь сделать точную копию старинного украшения, о чем меня нередко просят, не так-то просто. На самом деле, что-то новое в этой области придумать невозможно. Все варианты рисунков известны не одно столетие. И других комбинаций кружочков, треугольников и квадратов быть не может. Сложность чеканки – в количестве элементов.

«У меня сезонный заработок, но зимой отдыхать не приходится»

На ярмарках я зарабатываю примерно с апреля по октябрь. Сейчас из-за пандемии за пределы Беларуси не выезжаю, но еще несколько лет назад хотя бы раз в сезон бывал за границей – ездил в Европу, Россию, Украину, Молдову. Так как ярмарки проходят обычно на выходных, за месяц у меня может быть максимум 4-5 выездов. Но хорошо удается распродаться не всегда – все зависит от формата мероприятия, места его проведения, настроения людей.





Фото из архива героя



Лето обычно проходит в разъездах, между которыми я успеваю изготавливать небольшие партии украшений, – те же кольца очень быстро раскупаются. Зимой готовлю изделия к новому сезону и часто выполняю индивидуальные заказы. С кольчугами не работаю, это не мое. Но вот хороший кожаный пояс с кованой пряжкой могу изготовить – сейчас как раз один такой в работе.

Заработки сейчас упали. Лет 15 назад изделия холодной ковки были в диковинку, их буквально с руками на ярмарках отрывали. Сейчас такого ажиотажа, как раньше, уже нет.



Плюс появилось очень много литых украшений. Но если кольца отливают в форме, они будут все одинаковыми. У меня, если я изготавливаю партию колец с одним и тем же узором, никогда не будет двух одинаковых изделий.



Фото из архива героя



Деньги, заработанные летом, я стараюсь откладывать на зиму – неизвестно, сколько удастся получить на индивидуальных заказах с наступлением холодов. Прошлым летом на жизнь удалось скопить около 3 тысяч рублей ($1200). На семью из четырех человек это немного, но из-за пандемии людям сейчас не до ярмарок и украшений. Надеюсь, что новый сезон будет более удачным.