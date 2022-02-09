Поддельные купюры на $17 тыс. В Минске задержаны фальшивомонетчики

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны фальшивомонетчики, которые расплатились подделкой за криптовалюту, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Как рассказал начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома Евгений Бутько, в начале февраля на двоих жителей столицы 25 и 46 лет вышли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. В результате были обнаружены и изъяты поддельные купюры на $17 тыс.

Изначально одна из банкнот номиналом $50 была обнаружена в отделении банка в прошлом году. Оперативники установили личность минчанки, которая принесла ее в обменник. Со слов девушки, "деньги" были получены от незнакомца после продажи криптовалюты в интернете.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, проверяется причастность подозреваемых к аналогичным фактам. Фигуранты были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков.-0-