Нарколабораторию и 7 помещений для конопли ликвидировали в Гомельской области в 2021 году

Источник материала: БелТА

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подпольную лабораторию по изготовлению психотропа, 7 помещений для выращивания наркосодержащих растений, 11 наркопритонов ликвидировали в Гомельской области в 2021 году. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции начальник УВД Гомельского облисполкома Александра Шастайло, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя областного милицейского ведомства, по линии незаконного оборота наркотиков и торговли людьми в минувшем году выявили более 1 тыс. преступлений. "Из них 752 связаны с незаконным оборотом наркотиков. В том числе 370 фактов сбыта", - уточнил он.

Правоохранители установили 106 активных сотрудников интернет-магазинов по продаже наркотических и психотропных веществ. "Перекрыто 2 канала поставки особо опасного психотропа с территории России. Ликвидированы подпольная нарколаборатория по изготовлению пара-метиламфетамина и 7 помещений, специально приспособленных для выращивания наркосодержащих растений. Выявлено 6 фактов перемещения наркотиков через таможенную границу, 11 наркопритонов. Всего из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотиков и психотропов", - озвучил итоги работы начальник УВД.

Александр Шастайло констатировал рост числа подростков, которые совершили преступления, связанные с наркосбытом. Так, в 2021 году подозреваемыми по таким уголовным делам стали более 30 несовершеннолетних. В преступную деятельность их вовлекли прежде всего через интернет-магазины по продаже наркотиков и психотропов.

"Основной мотив, почему подростки туда идут, - это материальная составляющая. Те, кто организуют интернет-магазины, завлекают молодежь в первую очередь сверхприбылью. И, несмотря на большую степень уголовной ответственности, которая существует в УК, многие идут на противоправные шаги, надеясь, что их это не коснется. Однако факты говорят об обратном. В большинстве случаев подростки - это низшая цепочка сбыта наркотиков. В первую очередь они попадают в поле зрения органов внутренних дел и становятся фигурантами уголовных дел", - отметил начальник УВД.

Он обратил внимание, что были случаи, когда, к сожалению, и родители, и преподаватели не обращали внимания на изменение поведения подростков. Так, в прошлом году две школьницы в какой-то момент стали приезжать на занятия на такси, покупать дорогую косметику, гаджеты. "Но никто не задался вопросом, откуда это все появилось. Когда сотрудники наркоконтроля задержали девочек за сбыт запрещенных веществ, стало понятно: школьницы работали закладчиками в интернет-магазине. Им переводили крупные суммы денег, которые они затем и тратили", - привел печальный пример Александр Шастайло.-0-